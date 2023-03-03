США выделят новый пакет военной помощи Украине на $400 млн

Украина получит от США новый пакет военной помощи на $400 млн, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Ранее предоставление военной помощи на $400 млн анонсировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен

Фото: Reuters Энтони Блинкен

Фото: Reuters

«Этот пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS и гаубиц, которые Украина так эффективно использует для самообороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, мостоукладчиков для бронетранспортеров, боеприпасы и оборудование для сноса, а также другое техническое обслуживание, обучение, поддержка»,— говорится в сообщении на сайте Госдепа.

«Только Россия могла бы сегодня закончить свою войну, пока Россия не сделает этого, столько, сколько потребуется, мы будем стоять единым фронтом с Украиной и укреплять ее вооруженные силы на поле боя, чтобы Украина занимала максимально сильную позицию за столом переговоров»,— цитирует Госдеп господина Блинкена.

По данным издания The Hill, с января 2022 года по январь 2023 года США выделили на помощь Украине $75,5 млрд. $29,3 млрд ушло на военную помощь, $45 млрд — на обеспечение общей безопасности и восстановление экономики, $1,9 млрд — на гумпомощь.

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Мария Федотова