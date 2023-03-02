Bloomberg: ЕС разработал план расширения помощи Украине боеприпасами

Европейский союз разработал план помощи Украине боеприпасами и намерен представить его для обсуждения на следующей неделе. Этот документ оказался в распоряжении агентства Bloomberg.

План, составленный Еврокомиссией и Европейским оборонным агентством, предлагает выделить €1 млрд в рамках «дополнительного пакета помощи» конкретно для поставок Украине боеприпасов, в первую очередь артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Согласно документу, государства-члены, которые будут передавать снаряды из своих запасов, получат компенсацию до 90% расходов, чтобы иметь возможность восполнить собственные запасы вооружений. План также предлагает тем странам ЕС, которые не хотят участвовать в программе помощи Украине оружием, внести «добровольный финансовый вклад».

Как указывается в документе, запросы Украины о поставках боеприпасов будут рассматриваться в рамках ускоренной процедуры, которая будет запущена в ближайшее время сроком на семь лет. Кроме того, план предусматривает ряд мер для наращивания производства боеприпасов в долгосрочной перспективе и решения проблем государств-членов по восполнению их военных резервов. В числе этих мер — реорганизация цепочек поставок и производственных линий, расширение сотрудничества разных компаний для обеспечения своевременности поставок продукции и сырья, ускорение процедур получения необходимых разрешений и т. п.

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Алена Миклашевская