В Индии построят еще один завод для сборки iPhone

Власти южного индийского штата Карнатака сообщили о выделении участка площадью 120 га для строительства нового завода по сборке iPhone. На своей странице в Twitter департамент инвестиций штата отметил, что в это строительство инвестирует средства тайваньская компания Foxconn Technology Group. Ожидается, что запуск производства позволит обеспечить более 100 тыс. рабочих мест в течение десяти лет.

Объем инвестиций Foxconn не уточняется, но ранее агентство Bloomberg сообщало, что Foxconn намерена вложить около $700 млн в расширение производства iPhone в Индии. Сейчас iPhone собираются в Индии тремя главными поставщиками Apple: в штате Тамилнад работают заводы компаний Foxconn и Pegatron, в штате Карнатака — завод компании Wistron. В целом в последние полгода Apple работает над постепенным выводом производства из Китая на фоне замедления экономики и роста напряженности в отношениях с Китаем. При этом значительный объем производства перемещается в соседнюю Индию. Американская компания планирует увеличить долю выпуска своей продукции в Индии до 25%, о чем в конце января заявил министр торговли Индии. Сейчас эта доля составляет 5–7% от всего объема продукции Apple.

Алена Миклашевская