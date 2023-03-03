Чистая прибыль МТС по итогам 2022 года сократилась почти на 50%, до 32,6 млрд рублей

Чистая прибыль группы МТС за 2022 финансовый год сократилась на 48,7%, до 32,6 млрд руб., консолидированная выручка увеличилась на 2,6%, до 541,7 млрд руб., говорится в финансовой отчетности группы. OIBDA МТС за 2022 финансовый год составила 224,3 млрд руб., чистый долг по состоянию на конец четвертого квартала 2022 года составлял 383,7 млрд руб.

В четвертом квартале 2022 года консолидированная выручка группы МТС составила 144,4 млрд руб., что на 1,6% выше показателя аналогичного периода 2021 года. Чистая прибыль МТС в четвертом квартале 2022 года составила 5,4 млрд руб. OIBDA МТС в четвертом квартале составила 55,6 млрд руб.

OIBDA — финансовый показатель, означающий операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов.

Денежные капитальные затраты группы в четвертом квартале и 2022 финансовом году составили 36,3 млрд руб. и 111,2 млрд руб. соответственно. По состоянию на конец четвертого квартала чистый долг МТС составлял 383,7 млрд руб., а средневзвешенная процентная ставка по чистому долгу составляла 7,4%.

«По сравнению с аналогичным периодом годом ранее понижательное давление оказали курсовые разницы, обусловленные ослаблением российского рубля по сравнению с концом третьего квартала 2022 года, увеличением расходов по налогу на прибыль на фоне увеличения отложенных налоговых обязательств в течение квартала, а также увеличением финансовых расходов»,— пояснили в МТС полученную чистую прибыль.

В феврале 2023 года были введены санкции в отношении некоторых «дочек» МТС. «В настоящее время мы изучаем влияние этих мер на наш бизнес. Руководство компании принимает соответствующие меры для смягчения связанных с этим негативных последствий»,— заявил президент МТС Вячеслав Николаев.

Выручка группы в четвертом квартале 2021 года составляла 143,7 млрд руб., чистая прибыль — 13,6 млрд руб.

Выручка МТС за третий квартал составляла 135,8 млрд руб., чистая прибыль МТС — 11,9 млрд руб.

Мария Федотова