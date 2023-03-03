РЭО профинансирует создание завода в Миассе за 1,6 млрд рублей с помощью облигаций

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) вложит в строительство завода по переработке пластика в экотехнопарке в Миассе 1,5 млрд руб., что составляет почти 90% от общего объема финансирования. Средства для инвестиций в проект РЭО получит от выпуска облигаций, в том числе зеленых, сообщает оператор.

Завод сможет принимать на переработку 23 тыс. т отходов, или 600 млн пластиковых бутылок ежегодно. Полученное сырье будет использовано при производстве «зеленой» ПЭТ-гранулы, из которой делают упаковку. Проект вместе с РЭО реализует региональный оператор по обращению с отходами – ООО «Центр коммунального сервиса».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», федеральное правительство выделило 1,2 млрд руб. на создание в Челябинской области экопромышленного парка для переработки отходов. Он разместится в Миассе. До конца 2024 года на территории парка планируется создать 6,5 тыс. кв. м производственных площадей. Запуск объекта позволит создать более 80 новых рабочих мест. Всего в 2024 году в РФ должна появиться сеть таких экотехнопарков. Кроме Челябинской области, объекты создают в Ленинградской, Московской, Нижегородской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях.