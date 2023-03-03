Мэр Краснодара занял второе место в медиарейтинге первых лиц ЮФО

Глава Краснодара Евгений Наумов занял второе место в медиарейтинге первых лиц ЮФО в феврале по количеству упоминаний в СМИ. Рейтинг составили специалисты компании «Медиалогия».

Медиаиндекс главы Краснодара составил 7697,2. Занять второе место в рейтинге Евгению Наумову помогли упоминания его в СМИ в связи с действием в городе в течение трех дней режима повышенной готовности. Второе место по цитируемости заняли темы разработки проекта нового полигона мусорных отходов и заседания городского штаба по борьбе со стихийными свалками.

По цитируемости в СМИ в феврале мэра Краснодара обогнал только глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Его медиаиндекс составил 11 556,5.

При этом самое заметное перемещение в рейтинге у главы Майкопа Геннадия Митрофанова — сразу на четыре позиции вверх. Это связано с введением в городе режима повышенной готовности из-за шквалистого ветра.

Пятое место рейтинга занял мэр Симферополя Михаил Афанасьев. На седьмом месте по цитируемости в СМИ оказалась председатель гордумы Краснодара Вера Галушко.

Татьяна Ручкина

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