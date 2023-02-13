В Майкопе из-за перебоев с водой и низких температур ввели режим повышенной готовности

В Майкопе из-за снижения температур и схода лавин, вызвавших снижение дебита источников водоснабжения, объявили режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Геннадий Митрофанов в Telegram.

«В настоящее время задействован Гавердовский артезианский водозабор и все резервные скважины города Майкопа»,— говорится в сообщении.

Чтобы не допустить остановку работы котельных, режим повышенной готовности ввели с 09:00 13 февраля и установили почасовой график подачи воды. В случае необходимости будет организован подвоз питьевой воды.

Анастасия Донскова

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