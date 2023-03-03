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«Чувствовал, как устроена социальная ткань и материя»

В Москве простились с политологом Глебом Павловским

Сегодня в Москве простились с политологом и журналистом Глебом Павловским. Проводить в последний путь человека, создавшего значительную часть российской политической реальности, пришли около сотни человек, среди которых его близкие, бывшие коллеги и друзья. Никого из крупных, узнаваемых сегодня политических деятелей не было.

Декан экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Александр Аузан во время церемонии прощания с Глебом Павловским

Декан экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Александр Аузан во время церемонии прощания с Глебом Павловским

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Декан экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Александр Аузан во время церемонии прощания с Глебом Павловским

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отпевание и прощание с Глебом Павловским прошло в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. К 11 часам там собралось несколько десятков его близких, коллег и знакомых. В центре зала на подиуме возвышался гроб с телом покойного. У ног рядами лежали красные розы и гвоздики. В метре от изголовья стояли три венка, два из которых были подписаны — «от Фонда развития гражданского общества» и «от Ассоциации политических консультантов».

Чем известен Глеб Павловский

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Траурный зал заполнили около сотни человек. Однако выступить с публичной речью решили немногие. Диссидент, один из сооснователей «Яблока» Вячеслав Игрунов назвал Глеба Павловского эпохальным человеком: «Но он не был лицом эпохи. И он своим уходом эту эпоху не закроет. Напротив, Глеб был человеком, который бросил вызов этой эпохе, шел поперек нее и пытался сдержать. И эпоха отомстила ему, опрокинула его и заставила пережить сокрушительное поражение». Он рассказал, что все, что делал Павловский, было продолжение поиска, «который сжигал его в юности и молодости».

И этот поиск, по словам господина Игрунова, не завершился и по сей день. «Глеб принадлежал к маленькой горстке людей, которые любят свою родину и точно знают, что без срочных реформ, без немедленных перемен страна обречена на гибель,— добавил он.— Для Глеба важно было убедить власть пойти на перемены и убедить тех, кто противостоял ей, взять на себя часть ответственности за эти перемены».

Вячеслав Игрунов также рассказал, что политолог знал, что поражения иногда бывают плодотворнее победы, что они не только учат, но и выстраивают человека.

«Я думаю, что его поражение не должно удручать и нас,— добавил господин Игрунов.— Он должен быть счастливым за свою жизнь — он сделал все, что мог, он сказал все, что хотел».

После зачитали письмо политолога Владимира Пастухова: «Глеба представляют в основном как политтехнолога — и это им самим нарисованная маска. Еще, конечно, как публициста, общественного деятеля. Но, по мне, все это вторично. Его реальное значение в том, что он был хорошим теоретиком, который чувствовал, как устроена социальная ткань и материя. Он генерировал смыслы, концепции, которые часто оставались непонятыми, иногда ложны, но всегда оригинальны. Это будет сложно компенсировать».

Фотогалерея

Прощание с Глебом Павловским

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На гражданской панихиде присутствовали близкие и родные Глеба Павловского, а также коллеги и знакомые &lt;br> На фото: сын Глеба Павловского Сергей (справа)

На гражданской панихиде присутствовали близкие и родные Глеба Павловского, а также коллеги и знакомые
На фото: сын Глеба Павловского Сергей (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Основатель Фонда эффективной политики скончался 26 февраля на 72-м году жизни в Первом Московском хосписе имени Веры Миллионщиковой после продолжительной болезни

Основатель Фонда эффективной политики скончался 26 февраля на 72-м году жизни в Первом Московском хосписе имени Веры Миллионщиковой после продолжительной болезни

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Первая супруга Глеба Павловского Ольга Гапеева на церемонии прощания

Первая супруга Глеба Павловского Ольга Гапеева на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Люди несли цветы к гробу с телом политтехнолога

Люди несли цветы к гробу с телом политтехнолога

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники траурной церемонии

Участники траурной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан во время церемонии

Декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сын Глеба Павловского Сергей (в центре)

Сын Глеба Павловского Сергей (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Священник проводит церемонию отпевания

Священник проводит церемонию отпевания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники траурной церемонии

Участники траурной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ольга Гапеева после окончания гражданской панихиды

Ольга Гапеева после окончания гражданской панихиды

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сооснователь «Яблока» Вячеслав Игрунов выходит из траурного зала

Сооснователь «Яблока» Вячеслав Игрунов выходит из траурного зала

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Тело политолога кремируют в Москве, время захоронения станет известно позже

Тело политолога кремируют в Москве, время захоронения станет известно позже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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На гражданской панихиде присутствовали близкие и родные Глеба Павловского, а также коллеги и знакомые
На фото: сын Глеба Павловского Сергей (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Основатель Фонда эффективной политики скончался 26 февраля на 72-м году жизни в Первом Московском хосписе имени Веры Миллионщиковой после продолжительной болезни

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Первая супруга Глеба Павловского Ольга Гапеева на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Люди несли цветы к гробу с телом политтехнолога

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники траурной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сын Глеба Павловского Сергей (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Священник проводит церемонию отпевания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники траурной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ольга Гапеева после окончания гражданской панихиды

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сооснователь «Яблока» Вячеслав Игрунов выходит из траурного зала

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Тело политолога кремируют в Москве, время захоронения станет известно позже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Проститься с политологом также пришли бывший руководитель администрации президента Александр Волошин, глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев, экономист Александр Аузан, бывший муниципальный депутат Юлия Галямина (внесена в реестр иностранных агентов) и политик Марина Литвинович. А вот из крупных, узнаваемых сегодня политических деятелей никого не было.

Тело политолога кремируют в Москве, место захоронения станет известно позже.

Анна Васильева

Фотогалерея

Взгляды и проекты Глеба Павловского

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Глеб Павловский родился в 1951 году в Одессе, окончил школу с золотой медалью. Во время учебы на историческом факультете Одесского госуниверситета увлекся альтернативными взглядами на марксизм и был исключен из комсомола. После преподавал в сельской школе на украинском языке, однако быстро потерял работу за распространение труда Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»

Глеб Павловский родился в 1951 году в Одессе, окончил школу с золотой медалью. Во время учебы на историческом факультете Одесского госуниверситета увлекся альтернативными взглядами на марксизм и был исключен из комсомола. После преподавал в сельской школе на украинском языке, однако быстро потерял работу за распространение труда Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»

Фото: Архив Глеба Павловского

В 1974-м Павловский перебрался в Москву, где поначалу подрабатывал то столяром, то строителем. Спустя четыре года он присоединился к редакционной группе самиздатского журнала «Поиски». Сотрудничество было недолгим. В 1981-м издание закрылось, а в апреле 1982 года Павловский был арестован за антисоветскую деятельность по делу «Поисков». За признание вины на суде ему дали «мягкое» наказание — вместо лагерей три года ссылки в Коми

В 1974-м Павловский перебрался в Москву, где поначалу подрабатывал то столяром, то строителем. Спустя четыре года он присоединился к редакционной группе самиздатского журнала «Поиски». Сотрудничество было недолгим. В 1981-м издание закрылось, а в апреле 1982 года Павловский был арестован за антисоветскую деятельность по делу «Поисков». За признание вины на суде ему дали «мягкое» наказание — вместо лагерей три года ссылки в Коми

Фото: Архив Глеба Павловского

После ссылки Павловский вернулся в Москву, хотя «политическим» дорога туда была закрыта. Остаться в столице журналисту помог первый секретарь московского горкома КПСС Борис Ельцин

После ссылки Павловский вернулся в Москву, хотя «политическим» дорога туда была закрыта. Остаться в столице журналисту помог первый секретарь московского горкома КПСС Борис Ельцин

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Разница между диссидентской и неформальной средой для меня была абсолютной. Когда в 1986 году я обнаружил неформальную среду, для меня это был совсем другой мир. В философии диссидентства сама возможность существования этого мира исключалась»&lt;br> Глеб Павловский занялся выпуском журнала «Век XX и мир», который издавался Советским комитетом защиты мира, а также созданием «Клуба социальных инициатив» — первого легального политического кружка перестроечного гражданского общества

«Разница между диссидентской и неформальной средой для меня была абсолютной. Когда в 1986 году я обнаружил неформальную среду, для меня это был совсем другой мир. В философии диссидентства сама возможность существования этого мира исключалась»
Глеб Павловский занялся выпуском журнала «Век XX и мир», который издавался Советским комитетом защиты мира, а также созданием «Клуба социальных инициатив» — первого легального политического кружка перестроечного гражданского общества

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С 1987 по 1996 год Павловский работал со множеством журналистских проектов — информационной службой «Факт» и созданным на его основе агентством «Постфактум», издательским домом «Коммерсантъ», «Общей газетой», «Огоньком», журналистским обозрением «Среда», «Независимой газетой», «Московским комсомольцем», а также выпускал собственный журнал «Пределы власти»

С 1987 по 1996 год Павловский работал со множеством журналистских проектов — информационной службой «Факт» и созданным на его основе агентством «Постфактум», издательским домом «Коммерсантъ», «Общей газетой», «Огоньком», журналистским обозрением «Среда», «Независимой газетой», «Московским комсомольцем», а также выпускал собственный журнал «Пределы власти»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Одним из главных проектов политтехнолога стал Фонд эффективной политики (ФЭП). Павловский создал ФЭП в 1995 году совместно с Максимом Мейером и Маратом Гельманом (на фото справа, признан иностранным агентом). Организация специализировалась на предвыборных мероприятиях

Одним из главных проектов политтехнолога стал Фонд эффективной политики (ФЭП). Павловский создал ФЭП в 1995 году совместно с Максимом Мейером и Маратом Гельманом (на фото справа, признан иностранным агентом). Организация специализировалась на предвыборных мероприятиях

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Совместно с Гельманом (признан иностранным агентом) в 1997 году Павловский основал одно из старейших общественно-политических интернет-изданий страны «Русский Журнал» и стал его главным редактором

Совместно с Гельманом (признан иностранным агентом) в 1997 году Павловский основал одно из старейших общественно-политических интернет-изданий страны «Русский Журнал» и стал его главным редактором

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

В 1999 году как проект ФЭПа появилось издание «Газета.ru», также фонд участвовал в создании интернет-изданий Lenta.ru, vesti.ru и strana.ru. К 2002 году Павловский и ФЭП покинули эти проекты &lt;br>На фото: Глеб Павловский (слева) и руководитель администрации президента Александр Волошин (второй справа) на презентации проекта фонда strana.ru в 2000 году

В 1999 году как проект ФЭПа появилось издание «Газета.ru», также фонд участвовал в создании интернет-изданий Lenta.ru, vesti.ru и strana.ru. К 2002 году Павловский и ФЭП покинули эти проекты
На фото: Глеб Павловский (слева) и руководитель администрации президента Александр Волошин (второй справа) на презентации проекта фонда strana.ru в 2000 году

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

«В детстве я много колебался. Я хотел стать волшебником, доктором, любовником и директором порта. Я попробовал все, кроме последнего»

«В детстве я много колебался. Я хотел стать волшебником, доктором, любовником и директором порта. Я попробовал все, кроме последнего»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Свои первые масштабные агитационные кампании фонд проводил для лидера блока «Союза правых сил» (СПС) Сергея Кириенко, который баллотировался на пост мэра Москвы в 1999-м. В 2000 и 2004 годах ФЭП работал над президентскими кампаниями Владимира Путина

Свои первые масштабные агитационные кампании фонд проводил для лидера блока «Союза правых сил» (СПС) Сергея Кириенко, который баллотировался на пост мэра Москвы в 1999-м. В 2000 и 2004 годах ФЭП работал над президентскими кампаниями Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Глеб Павловский (слева) и лидер СПС Борис Немцов (в центре) на церемонии открытия молодежного политического форума «TERRA POLITICAE» в 2001 году

Глеб Павловский (слева) и лидер СПС Борис Немцов (в центре) на церемонии открытия молодежного политического форума «TERRA POLITICAE» в 2001 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Павловский консультировал не только российских политиков, но и, например, лидера украинской Партии регионов Виктора Януковича. В августе 2004 года в Киеве был создан «Российский клуб», который не скрывал связей с Фондом эффективной политики. Эта общественная организация проводила активную агитацию в поддержку тогдашнего премьера и будущего президента страны. Спустя два года служба безопасности Украины запретила Павловскому въезд на территорию государства сроком на пять лет

Павловский консультировал не только российских политиков, но и, например, лидера украинской Партии регионов Виктора Януковича. В августе 2004 года в Киеве был создан «Российский клуб», который не скрывал связей с Фондом эффективной политики. Эта общественная организация проводила активную агитацию в поддержку тогдашнего премьера и будущего президента страны. Спустя два года служба безопасности Украины запретила Павловскому въезд на территорию государства сроком на пять лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С октября 2005 года Павловский вел передачу «Реальная политика» на телеканале НТВ, которую внезапно покинул в мае 2008-го вскоре после инаугурации президента Дмитрия Медведева. Сам политолог говорил «Ъ», что телевидение было для него нелюбимой средой, а «Реальная политика» — политически мотивированным проектом&lt;br> На фото: Глеб Павловский и заместитель руководителя администрации президента России Владислав Сурков (справа) в 2006 году

С октября 2005 года Павловский вел передачу «Реальная политика» на телеканале НТВ, которую внезапно покинул в мае 2008-го вскоре после инаугурации президента Дмитрия Медведева. Сам политолог говорил «Ъ», что телевидение было для него нелюбимой средой, а «Реальная политика» — политически мотивированным проектом
На фото: Глеб Павловский и заместитель руководителя администрации президента России Владислав Сурков (справа) в 2006 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В апреле 2011 года администрация президента расторгла контракт с Фондом эффективной политики. Политолог тогда пояснял «Ъ», что причиной разрыва были его комментарии, которые «стали создавать проблемы»

В апреле 2011 года администрация президента расторгла контракт с Фондом эффективной политики. Политолог тогда пояснял «Ъ», что причиной разрыва были его комментарии, которые «стали создавать проблемы»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Я довольно часто ставлю администрацию в сложное положение, когда комментирую будущие выборы и кандидатуру, предпочтительную для правящей команды — это Медведев» &lt;br> Павловский (слева) открыто высказывался в поддержку переизбрания тогдашнего президента Дмитрия Медведева (справа), говорил о проблемах молчания тандема Медведев—Путин и отсутствии политических дебатов

«Я довольно часто ставлю администрацию в сложное положение, когда комментирую будущие выборы и кандидатуру, предпочтительную для правящей команды — это Медведев»
Павловский (слева) открыто высказывался в поддержку переизбрания тогдашнего президента Дмитрия Медведева (справа), говорил о проблемах молчания тандема Медведев—Путин и отсутствии политических дебатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Не бойтесь быть маргинальными. Вне мейнстрима больше свободы. Самое интересное в России то, о чем в газетах не пишут. А после нас придут не политологи, а военные аналитики, финансисты и культурологи»&lt;br> На фото: Глеб Павловский (справа) и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом)

«Не бойтесь быть маргинальными. Вне мейнстрима больше свободы. Самое интересное в России то, о чем в газетах не пишут. А после нас придут не политологи, а военные аналитики, финансисты и культурологи»
На фото: Глеб Павловский (справа) и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Власти полезно услышать громкое &quot;нет&quot;. Я действовал в интересах России, как действовал всю жизнь»

«Власти полезно услышать громкое "нет". Я действовал в интересах России, как действовал всю жизнь»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

После разрыва отношений с администрацией президента Глеб Павловский ушел в оппозицию. Он принял участие в протестах на Болотной площади, объяснив, что чувствует «отвращение к власти, которую сам создавал»

После разрыва отношений с администрацией президента Глеб Павловский ушел в оппозицию. Он принял участие в протестах на Болотной площади, объяснив, что чувствует «отвращение к власти, которую сам создавал»

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

В 2021 году Фонд эффективной политики был исключен из Единого государственного реестра юридических лиц из-за недостоверности предоставленных сведений

В 2021 году Фонд эффективной политики был исключен из Единого государственного реестра юридических лиц из-за недостоверности предоставленных сведений

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глеб Павловский скончался 27 февраля 2023 года в Первом московском хосписе имени Веры Миллионщиковой после продолжительной болезни

Глеб Павловский скончался 27 февраля 2023 года в Первом московском хосписе имени Веры Миллионщиковой после продолжительной болезни

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Глеб Павловский родился в 1951 году в Одессе, окончил школу с золотой медалью. Во время учебы на историческом факультете Одесского госуниверситета увлекся альтернативными взглядами на марксизм и был исключен из комсомола. После преподавал в сельской школе на украинском языке, однако быстро потерял работу за распространение труда Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»

Фото: Архив Глеба Павловского

В 1974-м Павловский перебрался в Москву, где поначалу подрабатывал то столяром, то строителем. Спустя четыре года он присоединился к редакционной группе самиздатского журнала «Поиски». Сотрудничество было недолгим. В 1981-м издание закрылось, а в апреле 1982 года Павловский был арестован за антисоветскую деятельность по делу «Поисков». За признание вины на суде ему дали «мягкое» наказание — вместо лагерей три года ссылки в Коми

Фото: Архив Глеба Павловского

После ссылки Павловский вернулся в Москву, хотя «политическим» дорога туда была закрыта. Остаться в столице журналисту помог первый секретарь московского горкома КПСС Борис Ельцин

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Разница между диссидентской и неформальной средой для меня была абсолютной. Когда в 1986 году я обнаружил неформальную среду, для меня это был совсем другой мир. В философии диссидентства сама возможность существования этого мира исключалась»
Глеб Павловский занялся выпуском журнала «Век XX и мир», который издавался Советским комитетом защиты мира, а также созданием «Клуба социальных инициатив» — первого легального политического кружка перестроечного гражданского общества

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С 1987 по 1996 год Павловский работал со множеством журналистских проектов — информационной службой «Факт» и созданным на его основе агентством «Постфактум», издательским домом «Коммерсантъ», «Общей газетой», «Огоньком», журналистским обозрением «Среда», «Независимой газетой», «Московским комсомольцем», а также выпускал собственный журнал «Пределы власти»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Одним из главных проектов политтехнолога стал Фонд эффективной политики (ФЭП). Павловский создал ФЭП в 1995 году совместно с Максимом Мейером и Маратом Гельманом (на фото справа, признан иностранным агентом). Организация специализировалась на предвыборных мероприятиях

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Совместно с Гельманом (признан иностранным агентом) в 1997 году Павловский основал одно из старейших общественно-политических интернет-изданий страны «Русский Журнал» и стал его главным редактором

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

В 1999 году как проект ФЭПа появилось издание «Газета.ru», также фонд участвовал в создании интернет-изданий Lenta.ru, vesti.ru и strana.ru. К 2002 году Павловский и ФЭП покинули эти проекты
На фото: Глеб Павловский (слева) и руководитель администрации президента Александр Волошин (второй справа) на презентации проекта фонда strana.ru в 2000 году

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

«В детстве я много колебался. Я хотел стать волшебником, доктором, любовником и директором порта. Я попробовал все, кроме последнего»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Свои первые масштабные агитационные кампании фонд проводил для лидера блока «Союза правых сил» (СПС) Сергея Кириенко, который баллотировался на пост мэра Москвы в 1999-м. В 2000 и 2004 годах ФЭП работал над президентскими кампаниями Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Глеб Павловский (слева) и лидер СПС Борис Немцов (в центре) на церемонии открытия молодежного политического форума «TERRA POLITICAE» в 2001 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Павловский консультировал не только российских политиков, но и, например, лидера украинской Партии регионов Виктора Януковича. В августе 2004 года в Киеве был создан «Российский клуб», который не скрывал связей с Фондом эффективной политики. Эта общественная организация проводила активную агитацию в поддержку тогдашнего премьера и будущего президента страны. Спустя два года служба безопасности Украины запретила Павловскому въезд на территорию государства сроком на пять лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С октября 2005 года Павловский вел передачу «Реальная политика» на телеканале НТВ, которую внезапно покинул в мае 2008-го вскоре после инаугурации президента Дмитрия Медведева. Сам политолог говорил «Ъ», что телевидение было для него нелюбимой средой, а «Реальная политика» — политически мотивированным проектом
На фото: Глеб Павловский и заместитель руководителя администрации президента России Владислав Сурков (справа) в 2006 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В апреле 2011 года администрация президента расторгла контракт с Фондом эффективной политики. Политолог тогда пояснял «Ъ», что причиной разрыва были его комментарии, которые «стали создавать проблемы»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Я довольно часто ставлю администрацию в сложное положение, когда комментирую будущие выборы и кандидатуру, предпочтительную для правящей команды — это Медведев»
Павловский (слева) открыто высказывался в поддержку переизбрания тогдашнего президента Дмитрия Медведева (справа), говорил о проблемах молчания тандема Медведев—Путин и отсутствии политических дебатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Не бойтесь быть маргинальными. Вне мейнстрима больше свободы. Самое интересное в России то, о чем в газетах не пишут. А после нас придут не политологи, а военные аналитики, финансисты и культурологи»
На фото: Глеб Павловский (справа) и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Власти полезно услышать громкое "нет". Я действовал в интересах России, как действовал всю жизнь»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

После разрыва отношений с администрацией президента Глеб Павловский ушел в оппозицию. Он принял участие в протестах на Болотной площади, объяснив, что чувствует «отвращение к власти, которую сам создавал»

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

В 2021 году Фонд эффективной политики был исключен из Единого государственного реестра юридических лиц из-за недостоверности предоставленных сведений

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глеб Павловский скончался 27 февраля 2023 года в Первом московском хосписе имени Веры Миллионщиковой после продолжительной болезни

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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