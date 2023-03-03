«Чувствовал, как устроена социальная ткань и материя»

Сегодня в Москве простились с политологом и журналистом Глебом Павловским. Проводить в последний путь человека, создавшего значительную часть российской политической реальности, пришли около сотни человек, среди которых его близкие, бывшие коллеги и друзья. Никого из крупных, узнаваемых сегодня политических деятелей не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Декан экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Александр Аузан во время церемонии прощания с Глебом Павловским

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Декан экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Александр Аузан во время церемонии прощания с Глебом Павловским

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отпевание и прощание с Глебом Павловским прошло в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. К 11 часам там собралось несколько десятков его близких, коллег и знакомых. В центре зала на подиуме возвышался гроб с телом покойного. У ног рядами лежали красные розы и гвоздики. В метре от изголовья стояли три венка, два из которых были подписаны — «от Фонда развития гражданского общества» и «от Ассоциации политических консультантов».

Траурный зал заполнили около сотни человек. Однако выступить с публичной речью решили немногие. Диссидент, один из сооснователей «Яблока» Вячеслав Игрунов назвал Глеба Павловского эпохальным человеком: «Но он не был лицом эпохи. И он своим уходом эту эпоху не закроет. Напротив, Глеб был человеком, который бросил вызов этой эпохе, шел поперек нее и пытался сдержать. И эпоха отомстила ему, опрокинула его и заставила пережить сокрушительное поражение». Он рассказал, что все, что делал Павловский, было продолжение поиска, «который сжигал его в юности и молодости».

И этот поиск, по словам господина Игрунова, не завершился и по сей день. «Глеб принадлежал к маленькой горстке людей, которые любят свою родину и точно знают, что без срочных реформ, без немедленных перемен страна обречена на гибель,— добавил он.— Для Глеба важно было убедить власть пойти на перемены и убедить тех, кто противостоял ей, взять на себя часть ответственности за эти перемены».

Вячеслав Игрунов также рассказал, что политолог знал, что поражения иногда бывают плодотворнее победы, что они не только учат, но и выстраивают человека.

«Я думаю, что его поражение не должно удручать и нас,— добавил господин Игрунов.— Он должен быть счастливым за свою жизнь — он сделал все, что мог, он сказал все, что хотел».

После зачитали письмо политолога Владимира Пастухова: «Глеба представляют в основном как политтехнолога — и это им самим нарисованная маска. Еще, конечно, как публициста, общественного деятеля. Но, по мне, все это вторично. Его реальное значение в том, что он был хорошим теоретиком, который чувствовал, как устроена социальная ткань и материя. Он генерировал смыслы, концепции, которые часто оставались непонятыми, иногда ложны, но всегда оригинальны. Это будет сложно компенсировать».

Проститься с политологом также пришли бывший руководитель администрации президента Александр Волошин, глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев, экономист Александр Аузан, бывший муниципальный депутат Юлия Галямина (внесена в реестр иностранных агентов) и политик Марина Литвинович. А вот из крупных, узнаваемых сегодня политических деятелей никого не было.

Тело политолога кремируют в Москве, место захоронения станет известно позже.

Анна Васильева