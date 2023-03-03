Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, ради чего стоит обязательно посетить заведение на Тверском бульваре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: shanuar.ru Фото: shanuar.ru

Новый ресторан Андрея Деллоса, открывшийся рядом с «Кафе Пушкинъ», называется «Шануар» и посвящен французской кухне. Изящный интерьер с фацетными стеклами, настенной белоснежной плиткой и зеркалами ар-нуво настолько достоверен, что уже ради него стоит приходить в «Шануар», дабы пропитаться аутентичным духом парижских гранд-кафе.

Также и в меню есть немало классических позиций, совершенно незамутненных московскими оригинальными подачами. Это прежде всего «Пате ан крут» — огромный прямоугольник мясного пате из говядины, утки, курицы и фуа-гра в слоеном тесте, с фисташками и сморчками, в сопровождении одного лишь горчичного соуса. Нигде в Москве вы такого больше не найдете. Столь же очевидными удачами стали утка конфи с чечевицей и пирог с олениной, куриной печенью и фуа-гра на соусе из красного вина, которые тоже подаются без всяких украшательств и дополнений.

Простота подачи наглядно демонстрирует бескомпромиссность и погруженность авторов проекта в тему классической французской гастрономии. Впрочем, совсем без «инноваций» все же не обошлось. Луковый суп в «Шануар» подается в луковице, а не в порционной фарфоровой супнице, отсюда и порция в разы меньше, и внешний вид чрезмерно игривый. Вероятно, «Шануар» будет изучать спрос и уже после этого окончательно определится с курсом, сделав ставку на стилистику либо нео-бистро, либо классической брассери. Что-то мне подсказывает, что первое направление одержит верх, хотя я, безусловно, ратую за второе.