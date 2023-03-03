Суд обязал администрацию заповедника «Утриш» защитить лес от пожаров

В законную силу вступило решение Анапского горсуда, который обязал руководство природного заповедника «Утриш» построить пожарные водоемы и лесопожарные дороги, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, это ведомство и обратилось с иском в суд. Администрация пыталась оспорить это решение в апелляционной инстанции, но безуспешно.

«Анапским горсудом требования природоохранной прокуратуры признаны обоснованными, на администрацию заповедника возложена обязанность устранить нарушения правил пожарной безопасности в лесах, в том числе создав семь пожарных водоемов и 25 лесопожарных дорог»,— пояснили в ведомстве.

В краевой прокуратуре утверждают, что предписания контролирующего органа об обустройстве лесопожарных дорог и пожарных водоемов ФГБУ «Государственный заповедник "Утриш"» фактически игнорировались, что и послужило поводом обратиться в суд.

В августе 2020 года на территории заповедника Утриш произошел масштабный пожар. Выгорело 126 га реликтовых лесов. Позднее ущерб экосистеме оценили в 988 млн руб. В апреле 2022 года директора заповедника Олега Кондратьева приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы за халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ), которая привела к пожару. Также мужчину обязали выплатить 100 тыс. руб. штрафа.

Андрей Ульченко

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