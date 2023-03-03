Вторую очередь тепличного комплекса «Мичуринский» за 8,5 млрд рублей запустили в Тамбовской области

В Тамбовской области 3 марта открылась вторая очередь крупнейшего в регионе хозяйства по выращиванию томатов, сладкого перца, баклажанов, огурцов ООО «Тепличный комплекс Мичуринский». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем инвестиций во вторую очередь составил 8,5 млрд руб. Она включила в себя 30 га теплиц в дополнение к 32 га первой очереди. «За счет введения в строй новых мощностей планируется в два раза увеличить производство продукции, с 18,8 тыс. т в 2022 году до 36,3 тыс. т в 2023-м»,— сообщили в обладминистрации.

Строительство финансируется кредитами Россельхозбанка, подтвердили «Ъ-Черноземье» в финансовой организации. «Запуск второй очереди более чем удваивает производственную мощность проекта. Это решительный шаг в наполнении рынка»,— отметил на открытии зампред Россельхозбанка Денис Константинов.

Первая очередь была введена в эксплуатацию в 2021 году. Ввод второй первоначально тоже планировался на четвертый квартала 2021-го, но был сдвинут более, чем на год. Общая стоимость двух очередей, по данным облправительства, составила более 17 млрд руб. Работают на них 1 050 человек. Глава Тамбовской области Максим Егоров, выступая на открытии, заявил, что «после выхода всех очередей тепличный комплекс станет одним из крупнейших в России, что позволит обеспечивать овощами десятки регионов», а региональные власти будут «и дальше поддерживать бизнес, который использует санкции для своего развития».

В облправительстве также отметили, что за 2022 год тепличный комплекс заплатил 53 млн руб. налогов, которые «были направлены на развитие образования, медицины, культуры».

Проект крупнейшего тепличного комплекса в регионе с 2018 года реализует петербургский производитель овощей «Технологии тепличного роста» (ТТР) Сергея Рукина.

Подробнее о деятельности инвестора и проекте комплекса — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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