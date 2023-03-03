В Кремле пообещали отметить героизм раненного при атаке диверсантов в Брянской области мальчика

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что героизм раненного в Брянской области при атаке диверсантов мальчика, спасшего двух девочек, будет отмечен, как и героизм погибшего мужчины.

«Слушайте, разумеется, мы все — и в Кремле, и президент — мы восхищены этим геройством мальчика и этого мужчины. Вся страна гордится ими. Сейчас своевременно, разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено»,— сказал господин Песков на пресс-коле.

11-летний Федор вчера, 2 марта, вывел из машины, попавшей под обстрел диверсантов, других детей и велел им спрятаться. Мальчик был ранен, он перенес операцию по извлечению пули. При нападении погибли двое мужчин: водитель «Нивы», везший детей в школу, и мужчина 1966 года рождения.

2 марта группа диверсантов с Украины проникла в села Сушаны и Любечане Брянской области. Ответственность за нападение взял на себя «Русский добровольческий корпус», воюющий на стороне ВСУ. Они записали видеообращения, сфотографировались на фоне фельдшерского пункта в селе Любечане, а затем скрылись. Президент России Владимир Путин посчитал произошедшее терактом. ФСБ проводит работы по разминированию территории района.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Террористы вернулись в свое отечество».

Анастасия Ларина