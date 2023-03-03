Пытавшемуся поджечь военкомат Кировска школьнику предъявили обвинение в терроризме

Следственный комитет по Ленинградской области предъявил обвинение в покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ) 17-летнему гимназисту из Петербурга, ранее задержанного за попытку поджога городского военкомата Кировска. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК России.

«Несовершеннолетний, находясь у здания Военного комиссариата г. Кировск Ленинградской области, осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий, используя в качестве орудия преступления предмет — бутылки с зажигательной смесью, бросал их в дверь здания военкомата. Однако довести свой преступный умысел не смог по независящим от него обстоятельствам»,— говорится в сообщении пресс-службы СКР.

На время расследования юношу отправили под стражу.

Одновременно в отношении молодого человека расследуется другое дело о попытке поджога. Силовики считают его причастным к атаке на военкомат Невского района Петербурга, произошедшей 12 февраля. Следствие считает, что подросток бросил в здание два «коктейля Молотова». Второе дело в его отношении заведено по статье об умышленном повреждении чужого имущества (ст. 167 УК).

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