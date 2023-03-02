Задержанный за попытку поджечь военкомат в Кировске школьник стал фигурантом еще одного дела

Задержанный 1 марта школьник за попытку поджога военкомата стал фигурантом еще одного дела. По версии силовиков, он также бросил бутылку с зажигательной смесью в военкомат в Невском районе Петербурга, пишет 2 марта 47news.

Инцидент в Невском районе произошел на рассвете 12 февраля. Подросток бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью, однако фитиль потух и здание не загорелось.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», в связи с этим школьник и стал фигурантом еще одного дела. Его завели по статье об умышленном повреждении чужого имущества (ст. 167 УК).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что петербургского школьника задержали за попытку поджога военкомата в Кировске. Юношу остановили в 100 метрах от здания вместе с канистрой с дизтопливом.

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