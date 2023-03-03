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Коммерсантъ FM
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Crew Dragon с россиянином на борту состыковался с МКС

Космический корабль американской SpaceX Crew Dragon состыковался с Международной космической станцией (МКС). На борту находятся четыре человека, среди них — российский космонавт Андрей Федяев. Трансляция ведется на YouTube-канале NASA.

Состыковка произошла около 1:40 по восточному времени (9:40 мск) в автоматическом режиме. Crew Dragon пристыковался к модулю Harmony американского сегмента МКС.

Crew Dragon был запущен вчера, 2 марта, в 8:34 мск с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде (США). В состав экипажа вошли астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астранавт ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев. Их миссия на МКС продлится полгода.

Летом 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах в 2022–2024 годах. В сентябре астронавт NASA Франциско Рубио отправился на МКС с космодрома Байконур. В октябре россиянка Анна Кикина отправилась на МКС в составе миссии Crew Dragon-5, которая была запущена из Флориды. 2 марта «Роскосмос» сообщил, что соглашение расширили еще на одну миссию.

Олеся Павленко

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