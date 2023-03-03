Мэрия Екатеринбурга подала иск к «Гринвичу» из-за долга по аренде

Земельный комитет администрации Екатеринбурга подал иск к управляющей компании «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев ТРЦ «Гринвич» Матвею Погребинскому и Марку Заводовскому). Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пресс-службе мэрии пояснили, что иск связан с задолженностью компании за аренду земельного участка на сумму 140,4 тыс. руб. Кроме того, власти намерены взыскать 24,6 тыс. руб. задолженности по пеням на сумму долга, взысканную Арбитражным судом в 2018 году.

Ранее управляющая компания «Гринвича» судилась с популярными брендами, занимавшими площади в ТРЦ из-за долгов по аренде. Впоследствии суд прекратил производство по всем исковым заявлениям к брендам, входящим в группу Inditex (Zara Home, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho и другие), а также к ООО «Леви штраусс Москва» (бренд Levi's).

На этой неделе «Гринвичу» удалось взыскать 215,8 тыс. руб. долга по аренде у магазина детской одежды Stilnyashka, который раньше работал в екатеринбургском ТРЦ.

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