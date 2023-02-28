«Гринвич» отсудил больше 200 тысяч рублей у детского магазина одежды

Управляющая компания «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев ТРЦ «Гринвич» Погребинскому и Заводовскому) отсудила 215,8 тыс. руб. у магазина детской одежды Stilnyashka, который раньше работал в екатеринбургском ТРЦ. Исковое заявление было подано УК ТРЦ к ООО «Фешн Продакшн» (зарегистрировано в Москве) в декабре прошлого года, решение суд вынес 22 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр «Гринвич» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Торговый центр «Гринвич» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как указано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, договор между магазином и ТЦ закончился 19 октября 2022 года, но фактически, ответчик передал помещение на несколько дней позже — 24 октября 2022 года. На дату прекращения договора за ответчиком числилась задолженность за аренду — за часть сентября и октябрь. Также арендодатель насчитал пени.

Суд встал на сторону ТРЦ и полностью удовлетворил иск, постановив взыскать с «Фешн Продакшн» 215,8 тыс. руб. — из низ 195,8 тыс. руб. долг и 20 тыс. руб. пени.

Напомним, сейчас у ТРЦ идет судебное разбирательство с магазином японской розничной сети одежды Uniqlo.

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