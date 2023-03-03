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Коммерсантъ FM
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Сенатор Бондарев рассказал, что законопроект о повышении призывного возраста может вступить в силу осенью

Глава оборонного комитета Совета федерации Виктор Бондарев заявил, что законопроект о повышении призывного возраста собираются внести в Госдуму весной. По его словам, если документ примут до лета, он вступит в силу осенью.

«Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью»,— сказал господин Бондарев «РИА Новости». По его словам, до начала весенного призыва в этому году принять законопроект и начать его применять «вряд ли возможно».

По его мнению, соответствующий законопроект внесет правительство, так как с инициативой повышения призывного возраста выступил министр обороны Сергей Шойгу.

«Мы помним, что необходимо синхронизировать изменения возрастных рамок с обеих сторон: возраст призыва удлиняется до 30 лет, при этом начинаться он должен не в 18 лет, а в 21 год. Таким образом, в армии будут служить более взрослые, психологически зрелые люди»,— добавил Виктор Бондарев.

Сергей Шойгу предложил поэтапно изменить границы призывного возраста на расширенной коллегии с президентом России Владимиром Путиным 21 декабря 2022 года. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять с 18 лет до 21 года, предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет. Президент «концептуально» поддержал эту инициативу. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал очень низкой вероятность призыва с 21 года этой весной.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Призывников ждет повышение».

Олеся Павленко

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