Белый дом: переговоры Байдена и Шольца будут сфокусированы вокруг Украины

Главной темой планируемой сегодня, 3 марта, встречи президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем будет ситуация вокруг Украины. Об этом заявила представительница администрации США во время телефонного брифинга. Она уточнила, что встреча, которая состоится в Вашингтоне, займет около часа.

«Это в действительности второй раз за год, когда германский канцлер находится в Белом доме. И мне тяжело указать на какого-то другого (зарубежного.— "Ъ") лидера, который бы провел столько времени в Белом доме уже на начальном этапе работы администрации или говорил бы с президентом почти так же часто»,— сказала чиновница (цитата по ТАСС).

По ее словам, господа Байден и Шольц настроены на «встречу рабочего уровня» и хотят «углубиться в детали, сконцентрироваться на вопросах, связанных с Украиной». «Это соответствует желаниям обоих лидеров, тому, что, по их мнению, станет ключевой работой по вопросам, находящимся в центре внимания обеих сторон»,— добавила она.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции в феврале призвал ускорить вооружение Киева. Олаф Шольц просил ускорить отправку боевых танков Украине, а также упрекнул союзников, которые до сих пор этого не сделали. Глава Минобороны Германии Борис Писториус в конце прошлого месяца говорил, что ближайшие недели станут решающими для Украины.

О поддержке Украины читайте в материале «Ъ» «США не разобрали китайскую грамоту».

Лаура Кеффер