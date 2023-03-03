МЧС: в России по три пожара ежедневно происходят из-за возгорания гаджетов

Из-за мобильных телефонов, планшетов и пауэрбанков в России каждый день случаются по три пожара, сообщили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, в числе причин возгораний — неисправность зарядных устройств, повреждения самих гаджетов или их оставление включенными в сеть, особенно по ночам.

В МЧС говорили, что за 11 месяцев 2022 года гаджеты стали причиной 509 пожаров, из них 440 случились из-за неисправности зарядных устройств. В ведомстве поясняли, что смартфоны с литий-ионными батареями не рекомендуется оставлять на зарядке на ночь или класть под подушку, так как это увеличивает риск возникновения пожаров. 29 декабря пассажиров рейса Москва—Калининград в Домодедово эвакуировали из-за возгорания пауэрбанка, никто не пострадал.

Лаура Кеффер