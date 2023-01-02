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Коммерсантъ FM
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МЧС назвало смартфоны и другие гаджеты причиной более 500 пожаров

Смартфоны с литий-ионными батареями не рекомендовано оставлять на зарядке на ночь и нельзя класть их под подушку, так как это увеличивает риск возникновения пожаров. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев. По его словам, за 11 месяцев 2022 года гаджеты стали причиной свыше 500 пожаров.

Он пояснил, что если телефон полностью зарядился, но остается подключенным к сети, то остается нагрузка на элементы питания, что и может привести к пожару. «За 11 месяцев 2022 года в стране произошло 509 пожаров, объектами которых являлись смартфоны, планшеты, мобильные телефоны, 440 из них начались из-за неисправности зарядных устройств»,— рассказал ТАСС господин Еникеев.

29 декабря пассажиров рейса Москва—Калининград в Домодедово эвакуировали из-за возгорания пауэрбанка, никто не пострадал. 30 декабря самолет, направлявшийся из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, совершил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за возгорания пауэрбанка. Двум пассажирам стало плохо, им понадобилась медпомощь.

Лаура Кеффер

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