Пассажиров рейса Москва—Калининград эвакуировали из-за возгорания пауэрбанка

На самолете «Уральских авиалиний», который готовился к вылету из московского аэропорта Домодедово в Калининград, во время руления загорелось портативное зарядное устройство. Пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет. Проводится расследование инцидента.

«Во время руления у одного из пассажиров произошел тепловой разгон устройства powerbank. Случилось возгорание. Кабинный экипаж отреагировал максимально оперативно: огонь был локализован за считанные секунды. Пассажиры эвакуированы»,— сообщили в «Уральских авиалиниях» (цитата по ТАСС).

Дарья Эрозбек