Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пассажиров рейса Москва—Калининград эвакуировали из-за возгорания пауэрбанка

На самолете «Уральских авиалиний», который готовился к вылету из московского аэропорта Домодедово в Калининград, во время руления загорелось портативное зарядное устройство. Пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет. Проводится расследование инцидента.

«Во время руления у одного из пассажиров произошел тепловой разгон устройства powerbank. Случилось возгорание. Кабинный экипаж отреагировал максимально оперативно: огонь был локализован за считанные секунды. Пассажиры эвакуированы»,— сообщили в «Уральских авиалиниях» (цитата по ТАСС).

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...