«Самарская» осталась в проекте

Арбитражный суд Самарской области отказал в иске регио­нальному «Управлению капитального строительства» к ООО «Волгатрансстрой-проект» (ВТС-П). Чиновники просили вернуть 193,6 млн руб., которые ранее были выплачены по госконтракту на проектирование станции метро «Самарская». ООО «ВТС-П» должно было спроектировать станцию до 31 декабря 2021 года. Однако за два месяца до окончания установленного срока стало известно, что региональные власти отказались от строительства станции. ­К тому времени подрядчик уже успел создать проект подготовки площадки к строительству. Эксперты считают, что у «Управления», скорее всего, не было шансов на взыскание этих денег, поскольку «есть акты выполненных работ и платежные поручения по результатам актов выполненных работ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Арбитражный суд Самарской области отказал ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» во взыскании «излишне уплаченных средств в размере 193,6 млн руб. по госконтракту» с ООО «Волгатрансстрой-проект» (ВТС-П). Такое решение было принято за два заседания и опубликовано в картотеке дел суда.

Требуемые деньги ранее были выплачены компании по госконтракту на проектирование станции метро «Самарская» в Октябрьском внутригородском районе Самары. Контракт на эти работы был заключен с ООО «Волгатрансстрой-проект» в 2018 году. Подрядчик должен был спроектировать станцию до 31 декабря 2021 года. Однако за два месяца до дедлайна, в ноябре 2021 года, стало известно, что региональные власти отказались от строительства станции «Самарская». Официальная причина отказа от первоначального плана — слишком маленькое расстояние между двумя новыми станциями. Однако подрядная организация уже успела создать проект подготовки площадки к строительству.

• По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Волгатрансстрой-проект» (ВТС-П) зарегистрировано в 1999 году. Директор компании — Александр Александров. Головная компания «ВТС-П» — АО «Волгатрансстрой» (ВТС), генеральным директором которого является Вячеслав Сонин. Доля госконтрактов в выручке ООО «ВТС-П» за 2021 год составила 123,53%. Основной заказчик компании — ГКУ «Управление капитального строительства («УКС»). Так, «УКС» заключило с «Волгатрансстрой-проектом» 29 контрактов на сумму более 1,4 млрд руб.

На ситуацию отреагировал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он написал, что суд отказал в иске чиновникам, поскольку за два месяца до окончания контракта «председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов распорядился приостановить работы по проектированию станции „Самарская“: «И теперь подрядчик ссылается на подписанный им протокол, доказывая, что контракт не исполнен по вине самого заказчика». Кроме того, парламентарий отметил, что «Волгатрансстрой-проект» входит в ГК «ВТС», «пользующуюся неприкрытой любовью самарских властей», «особенно ярко она проявилась после назначения топ-менеджера „ВТС“ Николая Плаксина министром строительства». Также, по информации господина Хинштейна, в минувшем году указанная группа компаний заключила госконтракты на общую сумму более 13 млрд руб.

• Бывший руководитель московского АО «ВТС–Метро» Николай Плаксин возглавил министерство строительства Самарской области в сентябре 2021 года. Компания занимается строительством железных дорог и метро, в том числе в Самаре. В Москве она возвела станции «Солнцево» и «Очаково» Калининско-Солнцевской линии.

Адвокат, партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», кандидат юридических наук Марина Жирова отмечает, что решение суда в окончательном виде не опубликовано, однако из общедоступных материалов можно сделать вывод, что официального расторжения контракта в терминологии Гражданского кодекса на самом деле не было: «По данным сайта госзакупок, контракт был заключен, а потом постепенно исполнялся. Там нет информации о расторжении, но есть об исполнении. Есть исполненный контракт, все акты подписаны со стороны заказчика и подрядчика, оплачены по факту исполнения. Из 194 млн руб., на которые был заключен контракт, он был исполнен на 193 млн. Скорее всего, именно поэтому суд рассмотрел дело на такую крупную сумму всего за два заседания».

Эксперт полагает, что, возможно, «Управление капитального строительства» прошло какую-то проверку со стороны государственных органов (Счетной палаты или прокуратуры), обнаружившую расходование денег, которое ни к чему не привело: «193 млн руб. потрачено, а как такового полезного результата нет. И, видимо, они в этом заключении выдали некое предписание о том, что нужно взыскать эти деньги с подрядчика. Таким образом, со стороны „Управления капитального строительства“ это было некое формальное обращение в суд, не в целях выиграть, а для того, чтобы выполнить некое предписание».

По словам Марины Жировой, это довольно стандартная ситуация, когда выдается формальное предписание, госорган его формально исполняет и ничего не выигрывает: «Но все при деле — одни нашли нарушение, другие попытались его исправить. Я так понимаю, и суду вся эта ситуация была изначально понятна». Эксперт считает, что шансов у «Управления» на взыскание этих денег, скорее всего, не было, поскольку «есть акты выполненных работ и платежные поручения по результатам актов выполненных работ».

Ани Айвазян