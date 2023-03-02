При пожаре на складе текстильной продукции на Промышленной улице Петербурга погиб мужчина, двое госпитализированы

При пожаре в Кировском районе Санкт-Петербурга погиб мужчина, пострадали еще два человека. Огонь охватил 300 кв. м. склада текстильной продукции на третьем этаже здания, расположенном на Промышленной улице. Об этом вечером 2 марта сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

Сообщение о возгорании спасателям поступило в 18:05, в 19:00 ему присвоили ранг №2. К ликвидации пожара привлечено 16 единиц техники и 58 человек личного состава МЧС. По данным сервиса 2GIS, на охваченном огнем третьем этаже четырехэтажного здания расположились не только склад текстильной продукции, но и несколько рекламно-производственных компаний, школа танцев, производственные компании, студия производства одежды, клуб джампинга, а также студия обучения вокалу.

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