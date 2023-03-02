Перевозки пассажиров на СвЖД в феврале выросли на 28%

С вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) в феврале 2023 года отправили 2 млн пассажиров, что на 28% выше прошлогодних показателей, сообщила пресс-служба СвЖД. Число пассажиров, отправленных в пригородном сообщении выросло на 25,9% до 1,5 млн человек, в дальнем следовании — на 33,4% до 500 тыс. человек. Пассажирооборот на СвЖД в феврале вырос на 23,6%, составив 527 млн пасс-км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С начала 2023 года на СвЖД отправлено 4,2 млн пассажиров. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В пригородном сообщении отправлено 3 млн пассажиров, в дальнем следовании — 1,2 млн. Пассажирооборот за январь-февраль составил 1,2 млрд пасс-км. (+17,1%).

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Инвестиции на развитие СвЖД в 2023 году составят 45 млрд руб. Сейчас СвЖД тестирует услугу предоставления горячего питания пассажирам в поездах без вагонов-ресторанов.

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Диана Сунагатуллина