СвЖД тестирует услугу предоставления горячего питания пассажирам в поездах без вагонов-ресторанов

В поездах дальнего следования №50/49 сообщением Екатеринбург-Сургут и №59/60 сообщением Сургут-Москва, где отсутствуют вагоны-рестораны, в тестовом режиме запущена услуга горячего питания для пассажиров, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).

«Во время поездки пассажиры могут заказать свежие блюда, приготовленные профессиональными поварами на фабриках-кухнях. Проводникам остается только разогреть блюдо в специальной печи и подать пассажиру в вагон»,— говорится в сообщении. Для хранения блюд в поездах установлены специальные холодильники. По данным СвЖД, с января услугой воспользовались 2 тыс. пассажиров, они заказали 3 тыс. блюд.

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. В январе с вокзалов и станций СвЖД отправлено 2,1 млн пассажиров, из них 0,6 млн — в дальнем следовании.

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Анастасия Сбродова