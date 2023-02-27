Инвестиции на развитие СвЖД в 2023 году составят 45 млрд рублей

ОАО «РЖД» в 2023 году планирует направить на развитие Свердловской железной дороги 45,1 млрд руб., сообщила пресс-служба СвЖД. Это на 15% больше, чем в 2022 году. Средства вложат в развитие пропускной способности и повышение грузовых и пассажирских перевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В частности, 15,3 млрд руб. направят на развитие существующих железнодорожных линий, обновление предприятий путевого комплекса, локомотивного и вагонного хозяйств, оборудования электроснабжения, управления движением поездов. Всеми видами ремонта планируется обновить порядка 450 км пути. Кроме того, почти 2,5 млрд руб. вложат в развитие цифровизации, автоматизацию перевозочного процесса, повышение транспортной и информационной безопасности, обновление оборудования и развитие высокотехнологичных проектов.

В этом году также предусмотрены строительные работы в рамках реконструкции вокзального комплекса Сургут и Пыть-Ях (ХМАО-Югра). Продолжится развитие инфраструктуры станции Аппаратная (Екатеринбург): строительство нового приемоотправочного парка, модернизация систем управления движением поездов и тягового электроснабжения.

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. В январе с вокзалов и станций СвЖД отправлено 2,1 млн пассажиров, из них 0,6 млн — в дальнем следовании. Сейчас СвЖД тестирует услугу предоставления горячего питания пассажирам в поездах без вагонов-ресторанов.

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Диана Сунагатуллина