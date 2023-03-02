«Деньги в стране есть — система работает»

Нужны значительные дополнительные ресурсы: Эльвира Нибиуллина рассказала о будущем отечественной экономики. По словам главы ЦБ, они вместе с правительством разработали программу кредитования приоритетных проектов. О чем конкретно пойдет речь, сообщит кабинет министров. Одновременно с этим бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о крахе системы российского госкапитализма и скором исчерпании денежных средств. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет особых изменений экономического курса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В России прошли сразу два больших экономических мероприятия: одно в Подмосковье, другое в Красноярске. В первом случае руководство Центрального банка встречалось собственно с российскими банками, во втором речь идет о ежегодном форуме. Эльвира Наибиуллина, в частности, подвела итоги года — ничего совсем уж страшного, как мы уже могли убедиться, не произошло. Интереснее понять, что дальше, пусть даже в общих чертах.

Глава ЦБ вновь, как и раньше, говорила о том, что российская экономика перестраивается в новых условиях, и для этого нужны значительные дополнительные ресурсы. Наверное, они есть, а если не хватит, изыщут, и соответствующая работа ведется.

Видимо, речь идет о больших программах- локомотивах, которые разгонят экономический рост. Конкретики на этот счет немного. Со слов Эльвиры Сахипзадовны, правительство определит в ближайшее время «критерии проектов технологического суверенитета и структурной адаптации». И Банк России, со своей стороны, примет в этом участие, судя по всему, финансово — настроит работу банковского сектора.

В Сибири между тем выступил давний оппонент нынешнего руководства Центробанка Олег Дерипаска. По его словам, ресурсы — видимо, те самые, о которых говорилось выше — близки к исчерпанию. Система российского госкапитализма потерпела крах. Нужно изыскивать инвестиции внутри страны.

Но для этого требуются четкие правила игры: необходимо прекратить давление на предпринимательство, сократить число чиновников, силовиков и так далее и тому подобное. Олег Владимирович повторил все то, о чем говорится в различных вариантах последние лет 20 на каждом экономическом форуме и иных подобных собраниях и слетах.

При этом справедливости ради необходимо отметить, что деньги — по крайней мере, по состоянию на сегодня — в стране есть, и система работает. Плохо или хорошо — другой вопрос. Но работает. Кстати, к вопросу о ресурсах — бизнесу как раз предлагают скинуться на общее дело, поскольку есть у него еще лишний жирок, который можно чуть-чуть срезать.

А вот если начать что-то менять, тогда возникают риски, что в нынешней ситуации абсолютно лишнее.

В целом, опять же, если рассуждать логически, для технического и иного суверенитета нужен прочный фундамент. Так что ждут нас большие стройки. А что касается технологий, сами создадим, в крайнем случае параллельный импорт поможет. Относительно госкапитализма и прочих чуждых определений — избавляться нужно от всего этого, чистить русский язык. Вот и закон соответствующий принят.

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