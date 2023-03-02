«Атомстройкомплекс» показал проект школы, которую построит по концессии в Пионерском

Уральская компания «Атомстройкомплекс» представила проект школы, которую планирует построить в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в Екатеринбурге. Согласно информации компании, новый объект на 1,5 тыс. мест появится на ул. Советской. Соответствующее концессионное соглашение застройщик подписал с региональным министерством образования.

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«Четырехэтажное здание будет отличаться необычный архитектурой – скатными крышами, выразительной пластикой фасадов, наличием высотной доминанты по типу башни, которая станет локальным градостроительным акцентом», – рассказал заместитель директора «Атомстройкомплекса» Александр Копылов.

Школа состоит из трех блоков – блока начальной школы на 600 учеников, блока основной и старшей школы, а также блока общешкольных помещений. В здании также будет актовый зал с балконом на 450 мест, библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией и спортивно-оздоровительный блок.

Построить объект планируют до 31 декабря 2024 года. После этого компания еще пять лет будет осуществлять техническую эксплуатацию объекта. Напомним, в рамках ГЧП компания также строит школу № 41 в Верх-Исетском районе. Завершить работы там планируют до конца 2023 года.

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