Песков назвал проникновение украинских диверсантов в Брянскую область атакой террористов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение на села в Брянской области — это атака террористов. По его словам, сейчас силовые службы принимают меры по их уничтожению.

«Речь идет об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для уничтожения этих террористов. А на международной арене как обращали, так и продолжим обращать внимание и привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Сегодня, 2 марта, глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении диверсионно-разведывательной группы Украины на территорию Климовского района. СМИ со ссылкой на власти сообщают о захвате шести заложников в селе Любечане и боестолкновении с украинскими диверсантами. Есть погибшие и раненые. О ситуации докладывают Владимиру Путину по линии силовых ведомств и от губернатора Брянской области. На 3 марта назначено оперативное совещание Совета безопасности.

Что происходит в Брянской области — в онлайн-трансляции «Ъ».