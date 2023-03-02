Свердловский депутат Госдумы назвал Зеленского «террористом» из-за инцидента в брянских селах

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов назвал президента Украины Владимира Зеленского и все руководство страны «террористами» из-за сообщений о действиях украинской диверсионной группы в селах Сушаны и Любечане Брянской области. США, страны Прибалтики и другие западные страны парламентарий назвал «спонсором терроризма».

«События в Брянской области демонстрируют, что киевский режим окончательно превратился к банальную террористическую организацию. Не могу представить, о каких мирных переговорах даже теоретически может идти речь с этими отморозками, находящимися сейчас у власти»,- написал Максим Иванов в telegram-канале.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района с Украины проникла ДРГ. В ФСБ заявили, что в районе проводятся мероприятия по «уничтожению нарушивших госграницу вооруженных украинских националистов». Пресс-секретарь брянского губернатора заявила, что по всей территории Сушаны работают силовые структуры.

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