Пресс-секретарь губернатора Брянской области сообщила о работе силовых структур в Сушанах

По всей территории села Сушаны работают силовые структуры, сообщила телеканалу «Звезда» пресс-секретарь губернатора Брянской области Галина Протченко. Она подтвердила, что в селе действует украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). При этом информации о заложниках и численности ДРГ у нее нет.

Глава Новоропской сельской администрации Николай Самусев сообщил RT, что им никто не сообщал о заложниках. «Нахожусь в 18 км от населенного пункта Сушаны, и там проблемы со связью. Пограничные и военные работают (на месте.— "Ъ")»,— приводит телеканал слова главы сельской администрации, куда входит поселение.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района с Украины проникла ДРГ. СМИ со ссылкой на власти сообщают о взятии шести заложников в селе Любечане. В ФСБ заявили, что в Климовском районе проводятся мероприятия по «уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».

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