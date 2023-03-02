На Украине объявили воздушную тревогу в двух граничащих с Брянской областью регионах

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, которые граничат с Брянской областью, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

По данным ресурса, тревога в двух регионах была объявлена в 12:35 мск. Спустя шесть минут, в 12:41 мск, воздушную тревогу также объявили в Полтавской области.

Сегодня, 2 марта, глава Брянской области Александр Богомаз заявил о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Климовского района. В ФСБ РФ сообщили, что в Климовском районе ведутся «мероприятия по уничтожению нарушивших госграницу вооруженных украинских националистов».

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