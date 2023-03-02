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В Палласовске три аварийных дома расселят раньше первоначального срока

Прокуратура добилась сокращения срока расселения трех аварийных домов в Палласовском районе Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из материалов надзорной проверки следует, что в 2021 году межведомственная комиссия администрации Палласовки признала аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома № № 22, 52 по ул. Юбилейной и № 1а по ул. Ушакова. Распоряжением от 17 января 2022 года установлен срок расселения домов – не позднее 31 декабря 2026 года.

Прокуратура, с учетом состояния конструкций, посчитала этот срок чрезмерно длительным и обратилась в суд с требованием признать распоряжения в части установленного срока расселения домов незаконным и установить новый срок.

Решением Палласовского районного суда от 19 декабря 2022 года в удовлетворении иска было отказано, однако Волгоградский облсуд встал на сторону прокуратуры.

Согласно судебному акту срок отселения из аварийных домов граждан сокращен до 31 декабря 2024 года.

марина Ковалева

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