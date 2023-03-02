Bloomberg: Иран хочет получить российские комплексы ПВО С-400

Иран намерен приобрести у России зенитные ракетные системы С-400, пишет Bloomberg. Израиль, в свою очередь, опасается, что это сократит возможности для потенциального удара по объектам иранской ядерной программы.

Как сообщили агентству источники в Израиле и в США, перспектива получения Ираном российского зенитного комплекса может ускорить принятие решения об ударе со стороны Тель-Авива. Кроме того, пишет Bloomberg, в Израиле опасаются возможного создания ядерного оружия Ираном.

В декабре 2022 года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва предлагает Тегерану «беспрецедентный уровень военной и технической поддержки», что о превращает «их отношения в полноценное оборонное партнерство». Вашингтон считает, что российско-иранское сотрудничество может повлиять не только на близлежащие страны, но и на все международное сообщество.

15 января член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Шахрияр Хейдари впервые подтвердил наличие заказа на закупку российских истребителей Су-35, а также другой военной техники, в том числе вертолетов и ракет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран не прочь серьезно привооружиться».

Милена Костерева