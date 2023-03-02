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Коммерсантъ FM
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ФАС согласовала цену на российский препарат для лечения легочной артериальной гипертензии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на отечественный препарат «Мацитентан-29Ф» на уровне 52 тыс. 814 руб., сообщается в Telegram-канале ведомства. Лекарство предназначено для лечения легочной артериальной гипертензии.

«Мацитентан-29Ф» производства санкт-петербургского АО «Фармпроект» — второй российский дженерик препарата «Опсамит» американской Johnson & Johnson, зарегистрированная цена которого составляет 105 тыс. 629 руб. В сообщении ФАС также указано, что после регистрации цены на «Мацитентан-29Ф» зарегистрированная стоимость первого отечественного дженерика «Опсамита» (препарат «Максицентан») будет снижена.

Российские дженерики гражданам будут предоставлять бесплатно в медицинских организациях, добавили в ведомстве.

В перспективе Минздрав РФ, напомним, опасается возникновения сложностей с поставками зарубежной медтехники и медицинских изделий. На этом фоне кабмин обсуждает поправки к законодательству, в рамках которых российским медучреждениям позволят закупать медоборудование и расходные материалы в рамках офсетного контракта.

Подробнее об этом — в материале «Медицина скинется на импортозамещение».

Григорий Лейба

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