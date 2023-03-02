Уральский космонавт Андрей Федяев отправился на МКС на корабле SpaceX Илона Маска

Космонавт из Серова (Свердловская область) Андрей Федяев вошел в состав экипажа корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, который сегодня был запущен к международной космической станции (МКС). Стыковка с МКС состоится 3 марта, через 24,5 часа после запуска.

В состав экипажа также вошли американцы Стивен Боуэн и Вуди Хобург, гражданин ОАЭ Султан Аль-Нейади. Космонавты пробудут на станции полгода.

Напомним, сейчас на МКС находится космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, возглавляющий 68-ю длительную экспедицию. Из-за поломки из-за поломки корабля «Союз МС-22» он сможет вернуться на Землю только в сентябре.

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