Уральский космонавт Сергей Прокопьев сможет вернуться на Землю не раньше сентября

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, возглавляющий 68-ю длительную экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), из-за поломки корабля «Союз МС-22» вернется на Землю только в сентябре. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

Изначально Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио должны были приземляться 28 марта, однако из-за замены корабля на «Союз МС-23», вылет задерживается на полгода. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с беспилотным кораблем «Союз МС-23» состоится 24 февраля.

Напомним, командование МКС Сергей Прокопьев принял в октябре 2022 года. Космонавт родился в Свердловске в 1975 году. В 2010 году прошел отбор в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. В 2018 году он отправился в свой первый космический полет. Он стал первым жителем Екатеринбурга, побывавшим в открытом космосе.

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