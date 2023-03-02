Дома по улице Октябрьской революции в Уфе получили статус объектов регионального значения

Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии включило четыре дома по улице Октябрьской революции в единый госреестр памятников истории и культуры регионального значения. Речь идет об «Особняке Аверьяновых» (дом №51), «Особняке Шамовых со старообрядческой моленной» (дом №49), «Усадьбе Сперанского В. В. (дом восточный)» (дом №58/1) и «Западном доме усадьбы Сахарова С. В.» (дом №60).

В 2019 году эти дома постройки начала 20 века были включены в единый госреестр культурного наследия в качестве объектов муниципального значения.

Также категория историко-культурного значения объекта культурного наследия «Восточный дом усадьбы Борисовых» (дом №58) 1880-х годов постройки изменена с муниципальной на региональную.

Влада Шипилова

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