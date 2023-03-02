МИД Ирана: Украина не предоставила доказательств поставок иранских беспилотников России

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан утверждает, что украинские власти не предоставили доказательств того, что Россия использовала в ходе военных действий иранские беспилотники. Министр также заявил, что Иран «не поддерживает войну на Украине».

В ходе интервью CNN господину Абдоллахиану показали фотографии, предположительно, иранского дрона, найденного на Украине. Ведущая подчеркнула, что дроны такой же модели Иран представлял в том числе на международных выставках. Министр рассказал, что иранские эксперты встречались с представителями Украины, чтобы обсудить этот вопрос. На встрече в качестве доказательств якобы были представлены «размытые снимки со спутника».

«Наши эксперты изучили эти фотографии, и они никак не связаны с Ираном. И вот уже четыре месяца мы ждем второго раунда переговоров и ожидаем, что они (представители Украины.— "Ъ") предоставят реальные документы. Украинская команда говорит, что (встретится.— "Ъ") через две недели, скоро, но ничего не происходит»,— утверждает он.

The Washington Post сообщала, что Москва и Тегеран в конце 2022 года согласовали производство сотен БПЛА на российской территории. МИД РФ это отрицал. Иранская сторона признавала, что страна поставляла беспилотники Москве, но «в небольшом количестве». Эти поставки якобы осуществляли до начала военной операции на Украине. Иран также не подтверждал планы по строительству завода по производству БПЛА совместно с Россией. Еврокомиссия предложила ввести санкции против Ирана.

Подробности — в материале «Ъ» «Арабов пугают Ираном».

Лаура Кеффер