Глава МИД Германии заявила о праве Украины включить условие по Крыму в мирное соглашение

Власти Украины должны сами решать, должно ли мирное соглашение включать условие о возвращении Крыма, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она в очередной раз заявила, что ФРГ считает Крым территорией Украины.

Госпожу Бербок в эфире немецкого канала ARD спросили, считает ли она, что победа Украины подразумевает возврат ей Крыма. Министр ответила, что Киеву самому надо решить, на каких условиях может быть заключено мирное соглашение, и Берлин в это вмешиваться не будет.

«И украинский президент говорит, что Крым принадлежит Украине. И в конце концов, мы поддерживаем Украину в ее правах на самооборону, но это — территория Украины… Ни германский министр иностранных дел, ни федеральный канцлер не будут говорить, что ей делать со своей страной»,— пояснила она (цитата по «РИА Новости»).

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Среди его пунктов — возвращение Украине территорий в признанных международным сообществом границах 1991 года. В Кремле эти требования назвали отказом от переговоров. На этой неделе Кремль заявил, что пока не видят предпосылок для урегулирования ситуации на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер