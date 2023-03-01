Шойгу утвердил порядок обеспечения вооружения и оснащения добровольцев

Министр обороны Сергей Шойгу утвердил приказ, согласно которому обеспечение добровольческих формирований будет идти в порядке, «установленном для воинских формирований вооруженных сил». Проект документа ведомство подготовило к концу января 2022 года.

Согласно приказу, форму и другое имущество добровольцы получат в воинских частях по месту приписки, стрелковое оружие будет закрепляться под личную подпись. Документ устанавливает, что инвентарное имущество не переходит в личную собственность добровольцев.

«Предметы инвентарного вещевого имущества в личную собственность граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, не переходят и подлежат сдаче на вещевой склад воинской части-формирователя»,— говорится в приказе. Также в нем прописано, что Минобороны займется оказанием медпомощи добровольцам и их эвакуацией при необходимости.

Формирование добровольческих подразделений началось в российских регионах в первой половине 2022 года. На Кубани в апреле был создан отряд имени атамана Черноморского казачьего войска Захария Чепиги, а в Санкт-Петербурге в августе началось формирование трех именных добровольческих подразделений. В конце 2022 года президент Владимир Путин присвоил добровольцам статус ветеранов.

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Мария Федотова