Минобороны обеспечит добровольцев вооружением, техникой и продовольствием

Минобороны подготовило проект приказа, согласно которому обеспечение добровольческих формирований будет идти в порядке, «установленном для воинских формирований Вооруженных сил». Также ведомство займется оказанием медпомощи добровольцам и их эвакуацией при необходимости.

В документе отмечается, что инвентарное имущество не переходит в личную собственность добровольцев и подлежит сдаче на вещевой склад воинской части. Кроме того, добровольцы привлекаются к материальной ответственности за материальный ущерб, «причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей».

Медицинскую помощь добровольцы получают в военно-медицинских подразделениях, частях и организациях. Документом предусматривается эвакуация добровольцев самолетами и вертолетами ВКС России.

Проект приказа начинает действовать с момента издания. Дополнительного финансирования для его реализации не потребуется.

Президент России Владимир Путин ни раз обращал внимание на необходимость снабжать армию «на высшем уровне». При этом в сети неоднократно появляются видео, на которых военные жалуются на нехватку экипировки и плохие условия в частях.

Военкоры и волонтеры писали о проблемах со ввозом в Россию необходимых военным прицелов, дронов и раций. В ФТС опровергли информацию о том, что при ввозе товаров для нужд военных был усилен таможенный контроль.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил, что по мобилизации всего были призваны 318 тыс. человек, из которых 18 тыс.— добровольцы.

Об обеспечении военных — в публикации «Ъ» «С видом исправной амуниции».

Дарья Эрозбек