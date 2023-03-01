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Марсель Миннуллин назначен министром здравоохранения Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду подписал указ, которым утвердил в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Марселя Миннулина.

«Назначить Миннуллина Марселя Мансуровича министром здравоохранения Республики Татарстан», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы региона.

Бывший замглавврача Республиканской клинической больницы (РКБ, Казань) Марсель Миннуллин стал и.о. главы минздрава Татарстана в начале февраля после смерти Марата Садыкова.

Марсель Миннуллин родился 22 июня 1974 года. Выпускник Казанского государственного мединститута. Должность замглавврача РКБ занимал с 2010 года.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"

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