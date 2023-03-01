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Евгений Люлин поручил молодежному парламенту «погрузиться в тему» «ЧВК Рёдан»

Председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин поручил молодежному парламенту региона «погрузиться в тему» молодежной субкультуры поклонников аниме «ЧВК Рёдан». Об этом спикер написал в Telegram-канале.

28 февраля в Нижнем Новгороде задержали 50 подростков, которые собрались выяснять отношения у торгового центра «Крым». Предположительно среди них были представители «ЧВК Рёдан» и их противники. На место прибыл ОМОН, и драки не было. После профилактической беседы в отделении полиции детей отпустили домой.

Аналогичные стычки за последнюю неделю произошли и в других регионах России, видеоролики «завирусились» в соцсетях.

Что нужно знать о «ЧВК Рёдан»

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«Видел эти ролики: да, кулаки у ребят чешутся. Причина - не тот цвет волос, не та толстовка, штаны в клеточку, рисунок паука на майке. Полжизни работаю с молодежью, и на моей памяти это было тысячу раз. Хиппи и панки, металлисты и люберы, эмо и готы. Страшно было в 80-е, когда отношения выясняли с ножами и заточенной арматурой, а милиция тогда (если кто не помнит) дежурила без оружия. Время другое, страна другая. И тем не менее…»– заявил господин Люлин. Он призвал родителей следить за детьми и добавил, что ситуация с подростками требует разбирательства.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Паучная фантастика».

Владимир Зубарев

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