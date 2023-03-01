Рафаэль Надаль отклеивается от десятки

Экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль, продолжающий восстанавливаться после полученной во время Открытого чемпионата Австралии травмы, объявил о том, что не сможет выступить на стартующем через неделю турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 в Индиан-Уэллсе. Это значит, что 20 марта 36-летний испанец потеряет 600 рейтинговых очков, начисленных ему там в прошлом году за выход в финал, и впервые с апреля 2005 года покинет первую десятку, в которой находился на протяжении почти 18 лет подряд, что, кроме Надаля, не удавалось ни одному другому игроку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пропустив турнир в Индиан-Уэллсе, Рафаэль Надаль потеряет место в первой десятке впервые с апреля 2005 года

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP Пропустив турнир в Индиан-Уэллсе, Рафаэль Надаль потеряет место в первой десятке впервые с апреля 2005 года

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Объявленное через социальные сети решение Рафаэля Надаля отказаться от выступлений на турнирах категории Masters 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами, которые пройдут один за другим в течение четырех ближайших недель, не стало большим сюрпризом. То, что испанец почти наверняка не сможет весной сыграть в Америке, стало ясно еще во второй половине января, когда после поражения в 1/32 финала Australian Open от американца Маккензи Макдональда у него было диагностировано повреждение подвздошно-поясничной мышцы. Тогда утверждалось, что на восстановление ветерану потребуется от шести до восьми недель. Сейчас он проводит лишь легкие тренировки на грунтовом покрытии, дозируя физические нагрузки.

Таким образом, Надаль не сможет защитить не только февральские 500 очков, начисленных ему в прошлом году за победу в мексиканском Акапулько, но и мартовские 600 очков за выход в финал в Индиан-Уэллсе.

Это означает, что из 3815 очков, которые испанец имел после окончания Australian Open, на его счету 20 марта останется лишь 2715 баллов и он неизбежно покинет первую десятку.

Иными словами, завершится уникальный с точки зрения теннисной статистики период. Дело в том, что в топ-10 Надаль неизменно находится с 25 апреля 2005 года, то есть почти 18 лет, а подобным достижением не может больше похвастаться ни один теннисист в мире. Скажем, Роджер Федерер, который в общей сложности находился в десятке 968 недель, на 58 больше, чем Надаль, не выпадал оттуда на протяжении 14 лет — с октября 2002 года по ноябрь 2016-го. Еще скромнее аналогичный показатель нынешнего лидера мужского тенниса Новака Джоковича, который, кстати, проводит в качестве лидера классификации АТР 378-ю неделю. Он стоял в первой десятке максимум десять с половиной лет подряд — с марта 2007 года по ноябрь 2017-го.

В уникальной карьере Надаля и раньше бывали перерывы в выступлениях из-за травм, причем куда более затяжные. Например, с июня 2012 года по февраль 2013-го он не играл более семи месяцев. Однако тогда он имел огромный запас очков, набранных на его любимых грунтовых кортах. Сейчас же такой «подушки безопасности» у Надаля нет, поскольку в первой половине прошлого года он выступал в Европе не лучшим образом. Кроме 2 тыс. очков, полученных за триумф на Roland Garros, испанец набрал тогда лишь 180 баллов за выход в четвертьфинал в Мадриде и еще 90 — за четвертый круг в Риме. В сумме получается 2270. Для сравнения можно вспомнить, что в 2012 году Надаль заработал на европейском грунте в общей сложности 4590 очков, то есть в два раза больше.

Несмотря на разнообразные спекуляции по поводу скорого окончания его карьеры, 36-летний испанец пока не намерен уходить из тенниса.

Во всяком случае, объявляя об отказе от выступления в Индиан-Уэллсе и Майами, он дал понять, что рассчитывает встретиться с американскими болельщиками в рамках летней серии на харде, кульминацией которой является Открытый чемпионат США. Но прежде Надаль планирует вернуться на коронный грунт и выступить на Roland Garros, где он предпримет попытку победить в Париже в 15-й раз, взяв 23-й титул на турнирах Большого шлема. Если он сделает это, то снова обойдет по их количеству Новака Джоковича.

Евгений Федяков