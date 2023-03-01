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Коммерсантъ FM
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Рафаэль Надаль отклеивается от десятки

20 марта впервые за 18 лет он окажется за пределами топ-10

Экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль, продолжающий восстанавливаться после полученной во время Открытого чемпионата Австралии травмы, объявил о том, что не сможет выступить на стартующем через неделю турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 в Индиан-Уэллсе. Это значит, что 20 марта 36-летний испанец потеряет 600 рейтинговых очков, начисленных ему там в прошлом году за выход в финал, и впервые с апреля 2005 года покинет первую десятку, в которой находился на протяжении почти 18 лет подряд, что, кроме Надаля, не удавалось ни одному другому игроку.

Пропустив турнир в Индиан-Уэллсе, Рафаэль Надаль потеряет место в первой десятке впервые с апреля 2005 года

Пропустив турнир в Индиан-Уэллсе, Рафаэль Надаль потеряет место в первой десятке впервые с апреля 2005 года

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Пропустив турнир в Индиан-Уэллсе, Рафаэль Надаль потеряет место в первой десятке впервые с апреля 2005 года

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Объявленное через социальные сети решение Рафаэля Надаля отказаться от выступлений на турнирах категории Masters 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами, которые пройдут один за другим в течение четырех ближайших недель, не стало большим сюрпризом. То, что испанец почти наверняка не сможет весной сыграть в Америке, стало ясно еще во второй половине января, когда после поражения в 1/32 финала Australian Open от американца Маккензи Макдональда у него было диагностировано повреждение подвздошно-поясничной мышцы. Тогда утверждалось, что на восстановление ветерану потребуется от шести до восьми недель. Сейчас он проводит лишь легкие тренировки на грунтовом покрытии, дозируя физические нагрузки.

Таким образом, Надаль не сможет защитить не только февральские 500 очков, начисленных ему в прошлом году за победу в мексиканском Акапулько, но и мартовские 600 очков за выход в финал в Индиан-Уэллсе.

Это означает, что из 3815 очков, которые испанец имел после окончания Australian Open, на его счету 20 марта останется лишь 2715 баллов и он неизбежно покинет первую десятку.

Иными словами, завершится уникальный с точки зрения теннисной статистики период. Дело в том, что в топ-10 Надаль неизменно находится с 25 апреля 2005 года, то есть почти 18 лет, а подобным достижением не может больше похвастаться ни один теннисист в мире. Скажем, Роджер Федерер, который в общей сложности находился в десятке 968 недель, на 58 больше, чем Надаль, не выпадал оттуда на протяжении 14 лет — с октября 2002 года по ноябрь 2016-го. Еще скромнее аналогичный показатель нынешнего лидера мужского тенниса Новака Джоковича, который, кстати, проводит в качестве лидера классификации АТР 378-ю неделю. Он стоял в первой десятке максимум десять с половиной лет подряд — с марта 2007 года по ноябрь 2017-го.

Новак Джокович тоже не выступит в Индиан-Уэллсе и Майами

В уникальной карьере Надаля и раньше бывали перерывы в выступлениях из-за травм, причем куда более затяжные. Например, с июня 2012 года по февраль 2013-го он не играл более семи месяцев. Однако тогда он имел огромный запас очков, набранных на его любимых грунтовых кортах. Сейчас же такой «подушки безопасности» у Надаля нет, поскольку в первой половине прошлого года он выступал в Европе не лучшим образом. Кроме 2 тыс. очков, полученных за триумф на Roland Garros, испанец набрал тогда лишь 180 баллов за выход в четвертьфинал в Мадриде и еще 90 — за четвертый круг в Риме. В сумме получается 2270. Для сравнения можно вспомнить, что в 2012 году Надаль заработал на европейском грунте в общей сложности 4590 очков, то есть в два раза больше.

Несмотря на разнообразные спекуляции по поводу скорого окончания его карьеры, 36-летний испанец пока не намерен уходить из тенниса.

Во всяком случае, объявляя об отказе от выступления в Индиан-Уэллсе и Майами, он дал понять, что рассчитывает встретиться с американскими болельщиками в рамках летней серии на харде, кульминацией которой является Открытый чемпионат США. Но прежде Надаль планирует вернуться на коронный грунт и выступить на Roland Garros, где он предпримет попытку победить в Париже в 15-й раз, взяв 23-й титул на турнирах Большого шлема. Если он сделает это, то снова обойдет по их количеству Новака Джоковича.

Евгений Федяков

Фотогалерея

«Я парень, который любит делать все со страстью»

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Рафаэль Надаль родился 3 июня 1986 года в городе Манакор на испанской Мальорке. В возрасте трех лет начал заниматься теннисом под руководством дяди — бывшего профессионального теннисиста Тони Надаля. В 12 лет стал чемпионом Испании в своей возрастной группе. В 2001 году в возрасте 15 лет начал профессиональную карьеру

Рафаэль Надаль родился 3 июня 1986 года в городе Манакор на испанской Мальорке. В возрасте трех лет начал заниматься теннисом под руководством дяди — бывшего профессионального теннисиста Тони Надаля. В 12 лет стал чемпионом Испании в своей возрастной группе. В 2001 году в возрасте 15 лет начал профессиональную карьеру

Фото: AOP.Press / Corbis / Getty Images

В августе 2004 года в польском Сопоте выиграл первый в карьере турнир Международной серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В том же году в составе сборной Испании стал победителем Кубка Дэвиса

В августе 2004 года в польском Сопоте выиграл первый в карьере турнир Международной серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В том же году в составе сборной Испании стал победителем Кубка Дэвиса

Фото: Ramon Espinosa / AP

В 2005 году Рафаэль Надаль, будучи дебютантом турнира, выиграл Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). В июле 2008 года он первенствовал на Уимблдонском турнире в Лондоне, а в августе того же года возглавил мировой рейтинг ATP

В 2005 году Рафаэль Надаль, будучи дебютантом турнира, выиграл Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). В июле 2008 года он первенствовал на Уимблдонском турнире в Лондоне, а в августе того же года возглавил мировой рейтинг ATP

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Надаль наиболее успешно выступает на грунтовых кортах, на которых выиграл рекордные 62 турнира, за что его прозвали «Королем грунта»&lt;br> На фото слева направо: испанские теннисисты Карлос Мойя, Хуан Карлос Ферреро и Рафаэль Надаль на турнире в Китае

Надаль наиболее успешно выступает на грунтовых кортах, на которых выиграл рекордные 62 турнира, за что его прозвали «Королем грунта»
На фото слева направо: испанские теннисисты Карлос Мойя, Хуан Карлос Ферреро и Рафаэль Надаль на турнире в Китае

Фото: Greg Baker / AP

Рафаэль Надаль известен своим противостоянием с британцем Энди Марреем, сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером

Рафаэль Надаль известен своим противостоянием с британцем Энди Марреем, сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером

Фото: Francois Mori / AP

«Мне повезло, что у меня такие соперники. Это придает особую мотивацию на то, чтобы прибавлять. Если не прибавлять, то ты труп — такова конкуренция в мире тенниса»

«Мне повезло, что у меня такие соперники. Это придает особую мотивацию на то, чтобы прибавлять. Если не прибавлять, то ты труп — такова конкуренция в мире тенниса»

Фото: Bernat Armangue / AP

Надалю принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на одном покрытии — с 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года он одержал 81 победу на грунте

Надалю принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на одном покрытии — с 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года он одержал 81 победу на грунте

Фото: Manu Fernandez / AP

«Думаю, что за свою спортивную карьеру я достиг намного большего, чем мог мечтать или ожидать»

«Думаю, что за свою спортивную карьеру я достиг намного большего, чем мог мечтать или ожидать»

Фото: AP / Pool

В 2008 году в Пекине Рафаэль Надаль стал олимпийским чемпионом по теннису в мужском одиночном разряде

В 2008 году в Пекине Рафаэль Надаль стал олимпийским чемпионом по теннису в мужском одиночном разряде

Фото: Alastair Grant / AP

В 2010 году Надаль стал единственным игроком мужского пола в истории тенниса, выигравшим турниры Большого шлема на трех разных покрытиях (грунтовый, травяной и твердый) в один и тот же календарный год

В 2010 году Надаль стал единственным игроком мужского пола в истории тенниса, выигравшим турниры Большого шлема на трех разных покрытиях (грунтовый, травяной и твердый) в один и тот же календарный год

Фото: Michael Fiala / Reuters

C апреля 2005 года Рафаэль Надаль ни на одну неделю не покидал топ-10 мирового рейтинга теннисистов-профессионалов

C апреля 2005 года Рафаэль Надаль ни на одну неделю не покидал топ-10 мирового рейтинга теннисистов-профессионалов

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Всего за карьеру Рафаэль Надаль выиграл более $120 млн призовых

Всего за карьеру Рафаэль Надаль выиграл более $120 млн призовых

Фото: Carlos Barria / Reuters

На Олимпийских играх в 2016 году Надаль стал победителем в парном разряде (с испанцем Марком Лопесом)

На Олимпийских играх в 2016 году Надаль стал победителем в парном разряде (с испанцем Марком Лопесом)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Надаль является болельщиком футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. В 2010 году он стал совладельцем клуба «Мальорка» (10% акций). Ему предлагали роль вице-президента клуба, но он отверг это предложение

Надаль является болельщиком футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. В 2010 году он стал совладельцем клуба «Мальорка» (10% акций). Ему предлагали роль вице-президента клуба, но он отверг это предложение

Фото: Jason DeCrow / AP

Фирма Nike многие годы служит поставщиком одежды и обуви для Рафаэля Надаля

Фирма Nike многие годы служит поставщиком одежды и обуви для Рафаэля Надаля

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Надаль считается одним из самых атлетичных и выносливых теннисистов в истории. Играет агрессивно, используя сильные удары с верхним вращением

Надаль считается одним из самых атлетичных и выносливых теннисистов в истории. Играет агрессивно, используя сильные удары с верхним вращением

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Всего за карьеру Рафаэль Надаль выиграл 88 титулов в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «Мастерс». Он один из четырех теннисистов в истории — обладателей Золотого Большого шлема (победы во всех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх)

Всего за карьеру Рафаэль Надаль выиграл 88 титулов в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «Мастерс». Он один из четырех теннисистов в истории — обладателей Золотого Большого шлема (победы во всех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх)

Фото: Andy Brownbill / AP

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Рафаэль Надаль родился 3 июня 1986 года в городе Манакор на испанской Мальорке. В возрасте трех лет начал заниматься теннисом под руководством дяди — бывшего профессионального теннисиста Тони Надаля. В 12 лет стал чемпионом Испании в своей возрастной группе. В 2001 году в возрасте 15 лет начал профессиональную карьеру

Фото: AOP.Press / Corbis / Getty Images

В августе 2004 года в польском Сопоте выиграл первый в карьере турнир Международной серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В том же году в составе сборной Испании стал победителем Кубка Дэвиса

Фото: Ramon Espinosa / AP

В 2005 году Рафаэль Надаль, будучи дебютантом турнира, выиграл Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). В июле 2008 года он первенствовал на Уимблдонском турнире в Лондоне, а в августе того же года возглавил мировой рейтинг ATP

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Надаль наиболее успешно выступает на грунтовых кортах, на которых выиграл рекордные 62 турнира, за что его прозвали «Королем грунта»
На фото слева направо: испанские теннисисты Карлос Мойя, Хуан Карлос Ферреро и Рафаэль Надаль на турнире в Китае

Фото: Greg Baker / AP

Рафаэль Надаль известен своим противостоянием с британцем Энди Марреем, сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером

Фото: Francois Mori / AP

«Мне повезло, что у меня такие соперники. Это придает особую мотивацию на то, чтобы прибавлять. Если не прибавлять, то ты труп — такова конкуренция в мире тенниса»

Фото: Bernat Armangue / AP

Надалю принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на одном покрытии — с 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года он одержал 81 победу на грунте

Фото: Manu Fernandez / AP

«Думаю, что за свою спортивную карьеру я достиг намного большего, чем мог мечтать или ожидать»

Фото: AP / Pool

В 2008 году в Пекине Рафаэль Надаль стал олимпийским чемпионом по теннису в мужском одиночном разряде

Фото: Alastair Grant / AP

В 2010 году Надаль стал единственным игроком мужского пола в истории тенниса, выигравшим турниры Большого шлема на трех разных покрытиях (грунтовый, травяной и твердый) в один и тот же календарный год

Фото: Michael Fiala / Reuters

C апреля 2005 года Рафаэль Надаль ни на одну неделю не покидал топ-10 мирового рейтинга теннисистов-профессионалов

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Всего за карьеру Рафаэль Надаль выиграл более $120 млн призовых

Фото: Carlos Barria / Reuters

На Олимпийских играх в 2016 году Надаль стал победителем в парном разряде (с испанцем Марком Лопесом)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Надаль является болельщиком футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. В 2010 году он стал совладельцем клуба «Мальорка» (10% акций). Ему предлагали роль вице-президента клуба, но он отверг это предложение

Фото: Jason DeCrow / AP

Фирма Nike многие годы служит поставщиком одежды и обуви для Рафаэля Надаля

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Надаль считается одним из самых атлетичных и выносливых теннисистов в истории. Играет агрессивно, используя сильные удары с верхним вращением

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Всего за карьеру Рафаэль Надаль выиграл 88 титулов в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «Мастерс». Он один из четырех теннисистов в истории — обладателей Золотого Большого шлема (победы во всех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх)

Фото: Andy Brownbill / AP

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  • Газета «Коммерсантъ» №36 от 02.03.2023, стр. 12

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