Комитет Госдумы одобрил поправки об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев СВО

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки, согласно которым вводится административная и уголовная ответственность за дискредитацию участников военной операции на Украине, в том числе добровольцев.

Поправки о введении уголовной ответственности внесены в законопроект № 218171-8, административной — в законопроект № 253972-8. Их внесли в Госдуму в октябре и декабре 2022 года.

Согласно поправкам, будут внесены изменения в статьи 207.3 и 280.3 УК РФ. Нормы о дискредитации и военных фейках будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ.

Максимальное наказание по ч.1 ст. 207.3 и ч.1 ст. 280.3 УК РФ увеличат с трех до пяти лет, что позволит перевести состав преступлений в категорию средней тяжести, отмечает юрист Павел Чиков. Также будет увеличено максимальное наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) с пяти до семи лет лишения свободы.

Ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) дополнят ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ.

Сегодня утром, 1 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал внесение на рассмотрение Госдумы поправок в УК и КоАП. Они предполагают введение ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции на Украине.

Ранее ввести уголовную ответственность за дискредитацию не только сотрудников Вооруженных сил России, но и всех участников спецоперации предлагал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он допускал запрет любой критики участников военной операции, а также публикаций сведений о прошлых правонарушениях участников СВО.

Что происходит на 371-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко