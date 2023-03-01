В Кремле не верят, что Украина не наносит удары по России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка о том, что Украина не наносит удары по объектам на территории России.

«Мы ему не верим»,— сказал пресс-секретарь.

Михаил Подоляк утверждал, что Украина ведет «оборонительную войну» и удары по российской территории не наносит. По его словам, увеличение внутренних атак летательных аппаратов на объекты российской инфраструктуры связано с «паническими и дезинтеграционными процессами».

Накануне, 28 февраля, Минобороны России сообщило, что украинские вооруженные силы попытались атаковать беспилотниками объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Но все аппараты были ликвидированы подразделениями радиоэлектронной борьбы, заверили в ведомстве.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российские военные испытали "Ковер", а украинские — дроны».

Милена Костерева