Советник главы офиса Зеленского Подоляк отрицает причастность Киева к атакам беспилотников по России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит удары по объектам в России. Атаки беспилотников, о которых российские власти сообщали вчера, он связал с деятельностью внутренних сил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

«Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий. Это аксиома. В РФ нарастают панические и дезинтеграционные процессы, что выражается в увеличении внутренних атак неопознанных летающих объектов на объекты инфраструктуры»,— написал господин Подоляк в Twitter.

Вчера, 28 февраля, Минобороны России сообщило об уничтожении украинских беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее. В ведомстве утверждали, что они собирались нанести удары по гражданским объектам. В тот же день глава Московской области Андрей Воробьев заявил о падении дрона рядом с Коломной в 100 м от газовой компрессорной станции «Газпрома».

Подробнее читайте в материале «Российские военные испытали "Ковер", а украинские — дроны».

Олеся Павленко