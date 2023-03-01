Пригожин отрицает покупку спутниковых снимков у Китая для ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал заявления Пентагона о том, что его ЧВК закупает снимки со спутников у Китая. По его словам, в ЧВК «Вагнер» есть два десятка своих радиолокационных и оптических спутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«У нас нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков. ЧВК "Вагнер" уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых — радиолокационные, а остальные — оптические. Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США»,— сказал Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Накануне помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что китайская Spacety Co продавала ЧВК «Вагнер» спутниковые снимки. До этого американские политики и СМИ сообщали, что Китай оказывает нелетальную военную помощь России в ходе военных действий на Украине.

Что происходит на 371-й после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко